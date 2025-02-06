Чехия усложнила получение гражданства страны для россиян

Президент Чехии Петр Павел в четверг утвердил ряд изменений в законодательство страны, в том числе усложняющим получение чешского гражданства для россиян. Об этом сообщает местное информагентство ЧТК.

Поправки предусматривают предоставление гражданства страны россиянам только при заверенном отказе от гражданства России.

« В с о о т в е т с т в и и с н о в о в в е д е н и я м и ч е ш с к о е г р а ж д а н с т в о с м о г у т п о л у ч а т ь с о и с к а т е л и и з Р о с с и и т о л ь к о п о с л е п р е д о с т а в л е н и я д о к а з а т е л ь с т в о т к а з а о т р о с с и й с к о г о г р а ж д а н с т в а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

До этого новостной портал Denikn сообщал, что Чехия, скорее всего, сохранит исключение из санкций Европейского союза на импорт продуктов из российской нефти, поскольку этого добивается Словакия.

В ноябре заместитель директора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденек Дундр заявил, что его страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года.