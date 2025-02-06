Захарова назвала контрпродуктивными эпатажные заявления Трампа по Газе

Эпатажные и популистские заявления президента США Дональда Трампа о будущем сектора Газа контрпродуктивны, РФ выступает за устойчивое урегулирование палестинской проблемы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломата попросили прокомментировать последние заявления американского лидера о переселении жителей Газы в другие страны и передаче анклава во владение США.

" М ы и с х о д и м и з т о г о , ч т о г л а в н а я з а д а ч а н а с е г о д н я ш н и й д е н ь с о с т о и т в о б е с п е ч е н и и в ы п о л н е н и я с о г л а ш е н и й м е ж д у И з р а и л е м и Х А М А С , - с к а з а л а З а х а р о в а . - Г л а в н о е с е й ч а с о б е с п е ч и т ь н е о б х о д и м о е г у м а н и т а р н о е с о д е й с т в и е в с е м н у ж д а ю щ и м с я . В а ж н о д о б и т ь с я , ч т о б ы у с т а н о в л е н н о е п е р е м и р и е б ы л о у с т о й ч и в ы м , д о л г о с р о ч н ы м . И м ы у б е ж д е н ы , ч т о и м е н н о р е ш е н и е э т о й з а д а ч и я в л я е т с я г л а в н о й , ц е н т р а л ь н о й ц е л ь ю " .

Она отметила, что любые рассуждения "популистского, легковесного характера или эпатажного плана о каких-либо иных мерах такого паллиативного характера на современном этапе носят контрпродуктивный характер и не способствуют решению проблемы". По словам официального представителя МИД РФ, такие заявления "лишь добавляют напряженности и в регион, и во все и так до предела обостренные проблемы".

При этом Захарова призывала прежде всего "дождаться конкретных шагов" со стороны новой американской администрации.

" Р о с с и я в с в о ю о ч е р е д ь , к а к м ы р а н е е н е о д н о к р а т н о з а я в л я л и , г о т о в а н а р а в н е с д р у г и м и о т в е т с т в е н н ы м и ч л е н а м и м е ж д у н а р о д н о г о с о о б щ е с т в а п р и н и м а т ь с а м о е д е я т е л ь н о е у ч а с т и е в п р е о д о л е н и и п о с л е д с т в и й к о н ф л и к т а в Г а з е и в ц е л о м н а х о ж д е н и я п у т е й в с е о б ъ е м л ю щ е г о у с т о й ч и в о г о у р е г у л и р о в а н и я п а л е с т и н с к о й п р о б л е м ы , - з а в е р и л а д и п л о м а т . - П р и э т о м п е р в ы м ш а г о м н а э т о м п у т и д о л ж н а с т а т ь р е а л и з а ц и я в п о л н о м о б ъ е м е д о г о в о р е н н о с т и м е ж д у И з р а и л е м и Х А М А С " .

Идея Трампа

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против идеи Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упомянутые предложения президента США замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу. МИД Франции объявил о несогласии с планом американского лидера, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала изгнание палестинцев из Газы неприемлемым.