Захарова назвала контрпродуктивными эпатажные заявления Трампа по Газе

Эпатажные и популистские заявления президента США Дональда Трампа о будущем сектора Газа контрпродуктивны, РФ выступает за устойчивое урегулирование палестинской проблемы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала контрпродуктивными эпатажные заявления Трампа по Газе
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Дипломата попросили прокомментировать последние заявления американского лидера о переселении жителей Газы в другие страны и передаче анклава во владение США.

"Мы исходим из того, что главная задача на сегодняшний день состоит в обеспечении выполнения соглашений между Израилем и ХАМАС, - сказала Захарова. - Главное сейчас обеспечить необходимое гуманитарное содействие всем нуждающимся. Важно добиться, чтобы установленное перемирие было устойчивым, долгосрочным. И мы убеждены, что именно решение этой задачи является главной, центральной целью".

Она отметила, что любые рассуждения "популистского, легковесного характера или эпатажного плана о каких-либо иных мерах такого паллиативного характера на современном этапе носят контрпродуктивный характер и не способствуют решению проблемы". По словам официального представителя МИД РФ, такие заявления "лишь добавляют напряженности и в регион, и во все и так до предела обостренные проблемы".

При этом Захарова призывала прежде всего "дождаться конкретных шагов" со стороны новой американской администрации.

"Россия в свою очередь, как мы ранее неоднократно заявляли, готова наравне с другими ответственными членами международного сообщества принимать самое деятельное участие в преодолении последствий конфликта в Газе и в целом нахождения путей всеобъемлющего устойчивого урегулирования палестинской проблемы, - заверила дипломат. - При этом первым шагом на этом пути должна стать реализация в полном объеме договоренности между Израилем и ХАМАС".

Идея Трампа

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Трамп указал, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.

Арабские страны, Иран и ряд западных государств выступили против идеи Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упомянутые предложения президента США замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу. МИД Франции объявил о несогласии с планом американского лидера, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала изгнание палестинцев из Газы неприемлемым.

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