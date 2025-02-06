Патрушев призвал усилить антитеррористическую защиту водного транспорта

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости усилить антитеррористическую защиту объектов морского и речного транспорта России.

Об этом он сказал на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.

« У ч и т ы в а я н а р а с т а н и е т е р р о р и с т и ч е с к и х у г р о з , т а к ж е н е о б х о д и м о у с и л и т ь к о н т р о л ь д о с т у п а л и ц н а о б ъ е к т ы м о р с к о г о и р е ч н о г о т р а н с п о р т а , п о р т о в о й и н ф р а с т р у к т у р ы и о б е с п е ч и т ь с о б л ю д е н и е т р е б о в а н и й к и х а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й з а щ и щ ё н н о с т и » , — ц и т и р у е т РИА Новости его заявление.

Ранее Николай Патрушев заявил о том, что НАТО стремится парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.