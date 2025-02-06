Патрушев призвал усилить антитеррористическую защиту водного транспорта
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости усилить антитеррористическую защиту объектов морского и речного транспорта России.
Об этом он сказал на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.
«Учитывая нарастание террористических угроз, также необходимо усилить контроль доступа лиц на объекты морского и речного транспорта, портовой инфраструктуры и обеспечить соблюдение требований к их антитеррористической защищённости», — цитирует РИА Новости его заявление.
Ранее Николай Патрушев заявил о том, что НАТО стремится парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях.