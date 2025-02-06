Путин: РФ должна быть конкурентоспособной по ключевым направлениям

Россия должна не просто быть самодостаточной в важнейших для себя отраслях, необходимо добиваться ее превосходства с точки зрения отечественных наукоемких технологий и собственной продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию, сделав особый акцент на том, что страна должна быть конкурентоспособной по всем ключевым направлениям.

Путин: РФ должна быть конкурентоспособной по ключевым направлениям
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Он подчеркнул, что сегодня на повестку дня вынесены непосредственно вопросы технического образования, "подготовка инженерных кадров, квалифицированных рабочих по приоритетным для России направлениям научно-технологического развития, по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства". Президент напомнил, что в конце 2024 года было дано поручение Российской академии наук значительно расширить эти вопросы.

"И добавить дополнительные мероприятия, - продолжил глава государства, - с тем чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в важнейших отраслях, а превосходство отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных сферах". "Повторю, что цель поставлена предельно конкретно: в области технологического развития Россия должна быть конкурентоспособна по ключевым направлениям", - акцентировал Путин.

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