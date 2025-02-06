Путин: РФ должна быть конкурентоспособной по ключевым направлениям

Россия должна не просто быть самодостаточной в важнейших для себя отраслях, необходимо добиваться ее превосходства с точки зрения отечественных наукоемких технологий и собственной продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию, сделав особый акцент на том, что страна должна быть конкурентоспособной по всем ключевым направлениям.

Он подчеркнул, что сегодня на повестку дня вынесены непосредственно вопросы технического образования, "подготовка инженерных кадров, квалифицированных рабочих по приоритетным для России направлениям научно-технологического развития, по которым запускаются новые национальные проекты технологического лидерства". Президент напомнил, что в конце 2024 года было дано поручение Российской академии наук значительно расширить эти вопросы.