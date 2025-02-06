МИД РФ высказался о заморозке конфликта на Украине

Заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, поскольку это может быть использовано Западом для укрепления военного потенциала Украины. Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" В р е м е н н о е п е р е м и р и е и л и , к а к м н о г и е г о в о р я т , з а м о р о з к а к о н ф л и к т а , н е п р и е м л е м ы . О н и б у д у т п р о с т о и с п о л ь з о в а н ы т е м ж е с а м ы м З а п а д о м , к о л л е к т и в н ы м З а п а д о м , о т д е л ь н ы м и е г о п р е д с т а в и т е л я м и д л я у к р е п л е н и я в о е н н о г о п о т е н ц и а л а к и е в с к о г о р е ж и м а " , - з а я в и л а д и п л о м а т .

Захарова добавила, что в результате может быть предпринята попытка вооруженного военного реванша.

До этого президент США Дональд Трамп объявил, что ведет "конструктивные переговоры" с Россией и Украиной, результат которых превзойдет все ожидания. При этом Владимир Зеленский уже открыто говорит, что готов напрямую обсудить с Путиным процесс урегулирования и что Украина сейчас не может вернуть территории.

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

При этом в Чехии также выступили против возможного перемирия, поскольку его заключение якобы может привести не к завершению конфликта, а к его отсрочке. Президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил готовность к переговорам с Зеленским, но при этом попросил подтвердить легитимность его как президента Украины. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".