Захарова: слова посла Украины о выборах подтверждают отсутствие суверенитета
Заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой о том, что Киев готов обсуждать проведение президентских выборов до конца 2025 года, если этот вопрос инициирует администрация США, подтверждает отсутствие суверенитета у Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Какие же тогда это свободные, демократические выборы, если они зависят от воли, решений и настроения другого государства? На мой взгляд, посол Украины таким заявлением просто подставила свою страну. <...> Она раскрыла суть, о которой мы говорили многие годы, что никакой ни то что демократии, а вообще правовой системы, тем более чистоты электоральных процедур на Украине нет", - сказала она.
"Это подтверждение от украинского действующего чиновника, указывающее на то, что к настоящему времени Украина лишилась суверенитета во всех сферах, к тому же не имеет легитимного президента. Она вот взяла и это все просто подтвердила", - подчеркнула Захарова.