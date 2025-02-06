Заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой о том, что Киев готов обсуждать проведение президентских выборов до конца 2025 года, если этот вопрос инициирует администрация США, подтверждает отсутствие суверенитета у Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" К а к и е ж е т о г д а э т о с в о б о д н ы е , д е м о к р а т и ч е с к и е в ы б о р ы , е с л и о н и з а в и с я т о т в о л и , р е ш е н и й и н а с т р о е н и я д р у г о г о г о с у д а р с т в а ? Н а м о й в з г л я д , п о с о л Украины таким заявлением просто подставила свою страну. <...> Она раскрыла суть, о которой мы говорили многие годы, что никакой ни то что демократии, а вообще правовой системы, тем более чистоты электоральных процедур на Украине нет", - сказала она.

"Это подтверждение от украинского действующего чиновника, указывающее на то, что к настоящему времени Украина лишилась суверенитета во всех сферах, к тому же не имеет легитимного президента. Она вот взяла и это все просто подтвердила", - подчеркнула Захарова.