Патрушев указал на попытки НАТО блокировать РФ на Балтике

НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.

" С л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о к о о р д и н и р у е м ы е а н г л о с а к с а м и д е й с т в и я Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", - констатировал Патрушев.

"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", - отметил Патрушев.

По его словам, такая политика негативно влияет на надежность и безопасность грузопассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.