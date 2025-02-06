Захарова назвала неприемлемым временное перемирие на Украине

Заморозка российско-украинского конфликта или временное перемирие неприемлемы, так как будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша", - отметила дипломат.