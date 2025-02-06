В МИД РФ оценили перспективу переговоров по Украине

Новая администрация США еще не сформулировала позицию по украинскому урегулированию, поэтому пока рано рассуждать о перспективах переговоров, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

" Ч т о к а с а е т с я в о з м о ж н о й р о л и США в урегулировании кризиса вокруг Украины, все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации (США - прим. ТАСС)", - указала дипломат.

"Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет", - охарактеризовала она действия Вашингтона. Захарова подчеркнула, что РФ будет ориентироваться на конкретные шаги США.