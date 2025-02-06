Захарова: говорить о перспективе переговоров по Украине рано

Новая администрация США еще не сформулировала позицию по украинскому урегулированию, поэтому пока рано рассуждать о перспективах переговоров, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ оценили перспективу переговоров по Украине
© РИА Новости
"Что касается возможной роли США в урегулировании кризиса вокруг Украины, все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации (США - прим. ТАСС)", - указала дипломат.

"Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет", - охарактеризовала она действия Вашингтона. Захарова подчеркнула, что РФ будет ориентироваться на конкретные шаги США.

Политика
Мария Захарова
МИД России
Администрация США
Москва
Вашингтон
Россия
Соединенные Штаты
Украина