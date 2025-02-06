Захарова заявила, что санкции США не помешают РФ сотрудничать с Ираном
Россия будет укреплять сотрудничество с Тегераном, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что санкции со стороны США этому не помеха, пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, подписал указ о применении максимального давления против Ирана.
«Собираемся продолжать работать с иранскими друзьями и последовательно укреплять взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях в интересах народов наших стран. Внешнее давление и санкции этому не помеха», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, рестрикции со стороны Вашингтона благотворно влияют на развитие отношений Москвы и Тегерана, являются своего рода катализатором.
Путин назвал прорывным новый договор России с Ираном
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет и дальше развивать свои отношения с Тегераном. Он пояснил, что у России и Ирана весьма «многоплановое сотрудничество в самых разных областях».