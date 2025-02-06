Россия будет укреплять сотрудничество с Тегераном, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что санкции со стороны США этому не помеха, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 февраля, подписал указ о применении максимального давления против Ирана.

« С о б и р а е м с я п р о д о л ж а т ь р а б о т а т ь с и р а н с к и м и д р у з ь я м и и п о с л е д о в а т е л ь н о у к р е п л я т ь в з а и м о в ы г о д н о е с о т р у д н и ч е с т в о н а в с е х н а п р а в л е н и я х в и н т е р е с а х н а р о д о в н а ш и х с т р а н . В н е ш н е е д а в л е н и е и с а н к ц и и э т о м у н е п о м е х а » , — п о д ч е р к н у л а З а х а р о в а .

По ее словам, рестрикции со стороны Вашингтона благотворно влияют на развитие отношений Москвы и Тегерана, являются своего рода катализатором.

Путин назвал прорывным новый договор России с Ираном

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет и дальше развивать свои отношения с Тегераном. Он пояснил, что у России и Ирана весьма «многоплановое сотрудничество в самых разных областях».