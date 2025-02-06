Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Баку
Россия рассчитывает, что ситуация с регистрацией Российского культурного центра (Русский дом) в Баку будет решена в положительном ключе. Об этом в четверг, 6 февраля, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Дипломат подтвердила, что Москва получила уведомление от Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома.
— В ответ российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома и сделать это в соответствии с законодательством, конечно, Азербайджанской Республики, — отметила она.
Она отметила, что российская сторона неоднократно предлагала обсудить этот вопрос по дипломатическим каналам, включая письменные обращения. В связи с этим в Москве рассчитывают на положительное решение ситуации, передает ТАСС.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что Русский дом в Баку в течение полутора месяцев должен покинуть арендуемое им помещение, поскольку владелец заявил о намерении срочно продать его. До этого азербайджанское информационное агентство Репорт сообщило, что российская сторона получила официальное уведомление о закрытии Россотрудничества в Азербайджане.
Посол России во Франции Алексей Мешков также заявил, что французская сторона предпринимает попытки полного закрытия Русского дома в Париже, а его счета уже заморожены.