Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Баку

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Россия рассчитывает, что ситуация с регистрацией Российского культурного центра (Русский дом) в Баку будет решена в положительном ключе. Об этом в четверг, 6 февраля, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что Москва получила уведомление от Азербайджана о прекращении деятельности Русского дома.

— В о т в е т р о с с и й с к а я с т о р о н а в ы р а з и л а г о т о в н о с т ь в ы п о л н и т ь н е о б х о д и м ы е д е й с т в и я д л я з а в е р ш е н и я р е г и с т р а ц и и Р у с с к о г о д о м а и с д е л а т ь э т о в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м , к о н е ч н о , А з е р б а й д ж а н с к о й Р е с п у б л и к и , — о т м е т и л а о н а .

Она отметила, что российская сторона неоднократно предлагала обсудить этот вопрос по дипломатическим каналам, включая письменные обращения. В связи с этим в Москве рассчитывают на положительное решение ситуации, передает ТАСС.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что Русский дом в Баку в течение полутора месяцев должен покинуть арендуемое им помещение, поскольку владелец заявил о намерении срочно продать его. До этого азербайджанское информационное агентство Репорт сообщило, что российская сторона получила официальное уведомление о закрытии Россотрудничества в Азербайджане.

Посол России во Франции Алексей Мешков также заявил, что французская сторона предпринимает попытки полного закрытия Русского дома в Париже, а его счета уже заморожены.