Песков высказался о подготовке встречи Путина и Трампа

Москва и Вашингтон еще не приступали к обсуждению возможной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телекомпания CNN.

По его словам, ведется предварительная подготовка ко встрече, которая, возможно, состоится уже в этом месяце.

Слуцкий назвал 100-процентной вероятность контактов Путина и Трампа

« У н и х н е б ы л о п е р в о н а ч а л ь н о г о к о н т а к т а , ч т о б ы о б с у д и т ь , н у ж н о л и и м в с т р е ч а т ь с я и л и н е т , а е с л и н у ж н о , т о к о г д а и к а к » , — в ы с к а з а л с я П е с к о в .

Ранее в Кремле заявляли о готовности Путина к контакту с Трампом, который неоднократно высказывал намерение провести встречу с российским лидером по вопросу конфликта на Украине.