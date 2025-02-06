Путина поразила возможность выращивать в РФ быков весом до тонны

Президент России Владимир Путин удивился тому, что в российском сельском хозяйстве могут выращивать быков весом до одной тонны. Речь об этом зашла в беседе главы государства с молодыми учеными.

Елена Корочкина добилась успехов сразу по двум направлениям: в разработке инновационных способов питания коров и сохранении генетического материала животных. Путин с интересом расспросил профессора о ее работе, в том числе о среднем весе выводимых быков. "До тонны?" - поразился президент, услышав цифру.

Глава государства решил уточнить и другие нюансы: сколько времени уходит на выращивание животных, какие результаты были раньше. Корочкина пояснила, что быки с подобной живой массой в России уже есть, но стоит задача сохранить генетический потенциал.