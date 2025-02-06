Захарова: Россия соразмерно ответит на ограничения для дипломатов в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала во время брифинга возможные ограничения Евросоюза на деятельность российских дипломатов.

По ее словам, в западных СМИ начали циркулировать утечки о стремлении ряда стран ЕС включить в очередной пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов.

« Ч е с т н о г о в о р я , н е с о м н е в а е м с я в д о с т о в е р н о с т и э т о й и н ф о р м а ц и и , и з л о ж е н н о й в с о о т в е т с т в у ю щ и х п у б л и к а ц и я х , и в о с п р и н и м а е м и х с о в с е й с е р ь е з н о с т ь ю » , — о т м е т и л а о н а .

По словам Захаровой, Россия соразмерно ответит, если Евросоюз введет ограничения в отношении российских дипломатов.

« Г а р а н т и р у е м , ч т о в с л у ч а е у п о м я н у т ы х д е с т р у к т и в н ы х з а м ы с л о в о т в е т н ы е м е р ы н е з а с т а в я т с е б я ж д а т ь » , — д о б а в и л а д и п л о м а т .

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.