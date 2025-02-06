Россия соразмерно ответит на возможные ограничения для дипломатов в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала во время брифинга возможные ограничения Евросоюза на деятельность российских дипломатов.

Захарова: Россия соразмерно ответит на ограничения для дипломатов в ЕС
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По ее словам, в западных СМИ начали циркулировать утечки о стремлении ряда стран ЕС включить в очередной пакет санкций ограничения на свободу передвижения и сроки пребывания российских дипломатов.

«Честно говоря, не сомневаемся в достоверности этой информации, изложенной в соответствующих публикациях, и воспринимаем их со всей серьезностью», отметила она.

По словам Захаровой, Россия соразмерно ответит, если Евросоюз введет ограничения в отношении российских дипломатов.

«Гарантируем, что в случае упомянутых деструктивных замыслов ответные меры не заставят себя ждать», добавила дипломат.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз «креативно использовать» замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине.

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