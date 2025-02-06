МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

В МИД Великобритании сообщили о лишении аккредитации российского дипломата.

МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата
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«Это ответ на необоснованное и ничем не спровоцированное решение России лишить аккредитации британского дипломата в Москве в ноябре», — заявили в ведомстве.

26 ноября ФСБ России заявила, что выявила признаки разведывательной деятельности в работе британского дипломата Уилкса Прайора. Его лишили аккредитации и предложили покинуть Россию в двухнедельный срок.

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