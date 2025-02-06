МИД Британии лишил аккредитации российского дипломата

В МИД Великобритании сообщили о лишении аккредитации российского дипломата.

« Э т о о т в е т н а н е о б о с н о в а н н о е и н и ч е м н е с п р о в о ц и р о в а н н о е р е ш е н и е Р о с с и и л и ш и т ь а к к р е д и т а ц и и б р и т а н с к о г о д и п л о м а т а в Москве в ноябре», — заявили в ведомстве.

26 ноября ФСБ России заявила, что выявила признаки разведывательной деятельности в работе британского дипломата Уилкса Прайора. Его лишили аккредитации и предложили покинуть Россию в двухнедельный срок.

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