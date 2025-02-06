Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал вредоносными призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Ранее Меркель на мероприятии, организованном газетой Zeit, призвала подумать о том, как поддерживать Украину и не допустить, чтобы «Россия победила в конфликте».

Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет - с 2005 по 2021 год. Однако, по мнению Пушкова, «никогда не отличалась оригинальным мышлением», а ее лидерские качества были сильно преувеличены.

« В о т и с е й ч а с М е р к е л ь в ы д а л а о ч е р е д н у ю б а н а л ь н о с т ь , п р и з в а в « н е д о п у с т и т ь п о б е д ы Р о с с и и » . К а к н е д о п у с т и т ь , з а с ч е т ч е г о н е д о п у с т и т ь , в о з м о ж н о л и е е н е д о п у с т и т ь - н а э т и в о п р о с ы у н е е н е т о т в е т о в . Т е м н е м е н е е , е е п р и з ы в в р е д о н о с е н , т а к к а к д е л а е т у п о р н а п р о д о л ж е н и е в о й н ы , а н е н а е е п р е к р а щ е н и е » , - з а м е т и л с е н а т о р .

Он также напомнил, что единственное принципиальное решение Меркель об открытии границ для беженцев в 2015 году обернулось катастрофой, с последствиями которой Германия так и не справилась до сих пор.

Напомним, что кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель ранее отметила, что бывший канцлер страны Ангела Меркель «разрушила» страну своей политикой.