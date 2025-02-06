В Совфеде оценили призыв Меркель не допустить победы России
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков назвал вредоносными призыв экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Ранее Меркель на мероприятии, организованном газетой Zeit, призвала подумать о том, как поддерживать Украину и не допустить, чтобы «Россия победила в конфликте».
Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет - с 2005 по 2021 год. Однако, по мнению Пушкова, «никогда не отличалась оригинальным мышлением», а ее лидерские качества были сильно преувеличены.
«Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав «не допустить победы России». Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить - на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее, ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение», - заметил сенатор.
Он также напомнил, что единственное принципиальное решение Меркель об открытии границ для беженцев в 2015 году обернулось катастрофой, с последствиями которой Германия так и не справилась до сих пор.
Напомним, что кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель ранее отметила, что бывший канцлер страны Ангела Меркель «разрушила» страну своей политикой.