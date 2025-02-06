Володин подписал Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом

В ходе встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Арабского парламента Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. Об этом 6 февраля сообщается на официальном сайте Госдумы.

© Пресс-служба Госдумы

Ранее, 4 февраля, меморандум подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Володина, сотрудничество с арабскими странами — один из приоритетов внешней политики России. Председатель Госдумы подчеркнул, что эти отношения неизменно строятся на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов.

Европейские межпарламентские структуры, например ПАСЕ, дискредитировали себя, уверен Володин.

« С о з д а е т с я о р г а н и з а ц и я , н о п р и э т о м н а в я з ы в а ю т с я ч у ж д ы е ц е н н о с т и е е у ч а с т н и к а м , и г н о р и р у е т с я м н е н и е , ч т о м ы с ч и т а е м н е д о п у с т и м ы м . П а р л а м е н т с к а я с т р у к т у р а — э т о м е с т о д л я д и с к у с с и й н а р а в н ы х » , — с к а з а л о н .

Председатель Госдумы уверен, что межпарламентские структуры должны давать возможность их участникам эффективно отстаивать интересы государств, позволять не только высказывать свою позицию, но и влиять на принятие решений.

« Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь э т и м н е о б л а д а ю т м е ж п а р л а м е н т с к и е с т р у к т у р ы , к о т о р ы е с у щ е с т в у ю т в с т р а н а х Е в р о п ы » , — д о б а в и л о н .

По словам Вячеслава Володина, в Госдуме придают большое значение подписанию Меморандума о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. Он пояснил, что на таких площадках существует возможность открытого диалога.

« М ы в ы с т р а и в а е м о т н о ш е н и я н е т о л ь к о с н а ц и о н а л ь н ы м и п а р л а м е н т а м и а р а б с к и х с т р а н , н о и с м е ж п а р л а м е н т с к и м и с т р у к т у р а м и » , — п о д ч е р к н у л п о л и т и к .

Кроме того, Вячеслав Володин пригласил Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи и его коллег принять участие в Международной конференции «Развитие парламентаризма», которая пройдет летом этого года в Москве. Председатель Госдумы предложил посвятить отдельную секцию развитию отношений с арабскими государствами. Председатель Арабского парламента приглашение принял.