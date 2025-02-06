Володин подписал Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом

В ходе встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Арабского парламента Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. Об этом 6 февраля сообщается на официальном сайте Госдумы.

Володин подписал Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом
© Пресс-служба Госдумы

Ранее, 4 февраля, меморандум подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Володина, сотрудничество с арабскими странами — один из приоритетов внешней политики России. Председатель Госдумы подчеркнул, что эти отношения неизменно строятся на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов.

Европейские межпарламентские структуры, например ПАСЕ, дискредитировали себя, уверен Володин.

«Создается организация, но при этом навязываются чуждые ценности ее участникам, игнорируется мнение, что мы считаем недопустимым. Парламентская структура это место для дискуссий на равных», сказал он.

Председатель Госдумы уверен, что межпарламентские структуры должны давать возможность их участникам эффективно отстаивать интересы государств, позволять не только высказывать свою позицию, но и влиять на принятие решений.

«На сегодняшний день этим не обладают межпарламентские структуры, которые существуют в странах Европы», добавил он.

По словам Вячеслава Володина, в Госдуме придают большое значение подписанию Меморандума о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. Он пояснил, что на таких площадках существует возможность открытого диалога.

«Мы выстраиваем отношения не только с национальными парламентами арабских стран, но и с межпарламентскими структурами», подчеркнул политик.

Кроме того, Вячеслав Володин пригласил Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи и его коллег принять участие в Международной конференции «Развитие парламентаризма», которая пройдет летом этого года в Москве. Председатель Госдумы предложил посвятить отдельную секцию развитию отношений с арабскими государствами. Председатель Арабского парламента приглашение принял.

«Мы также поддерживаем Россию в том, что касается защиты ее национальных интересов, безопасности», добавил Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи.

Политика
Вячеслав Володин
Федеральное Собрание России
Госдума
Москва
Россия