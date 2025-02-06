Володин подписал Меморандум о взаимопонимании с Арабским парламентом
В ходе встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина и спикера Арабского парламента Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. Об этом 6 февраля сообщается на официальном сайте Госдумы.
Ранее, 4 февраля, меморандум подписала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Володина, сотрудничество с арабскими странами — один из приоритетов внешней политики России. Председатель Госдумы подчеркнул, что эти отношения неизменно строятся на принципах взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов.
Европейские межпарламентские структуры, например ПАСЕ, дискредитировали себя, уверен Володин.
«Создается организация, но при этом навязываются чуждые ценности ее участникам, игнорируется мнение, что мы считаем недопустимым. Парламентская структура — это место для дискуссий на равных», — сказал он.
Председатель Госдумы уверен, что межпарламентские структуры должны давать возможность их участникам эффективно отстаивать интересы государств, позволять не только высказывать свою позицию, но и влиять на принятие решений.
«На сегодняшний день этим не обладают межпарламентские структуры, которые существуют в странах Европы», — добавил он.
По словам Вячеслава Володина, в Госдуме придают большое значение подписанию Меморандума о взаимопонимании между Федеральным Собранием РФ и Арабским парламентом. Он пояснил, что на таких площадках существует возможность открытого диалога.
«Мы выстраиваем отношения не только с национальными парламентами арабских стран, но и с межпарламентскими структурами», — подчеркнул политик.
Кроме того, Вячеслав Володин пригласил Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи и его коллег принять участие в Международной конференции «Развитие парламентаризма», которая пройдет летом этого года в Москве. Председатель Госдумы предложил посвятить отдельную секцию развитию отношений с арабскими государствами. Председатель Арабского парламента приглашение принял.
«Мы также поддерживаем Россию в том, что касается защиты ее национальных интересов, безопасности», — добавил Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи.