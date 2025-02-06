Новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области — это попытка Киева усилить переговорные позиции, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на действия ВСУ в российском регионе.

© Lenta.ru

« И м н у ж н ы к а к и е - т о и м и т а ц и и п о б е д . В э т о м п л а н е о н и п ы т а ю т с я д е й с т в о в а т ь т а м , г д е , с и х т о ч к и з р е н и я , у ж е д о с т и г н у т м е д и й н ы й э ф ф е к т . О н и в е д ь з а п о м н и л и с ь с в о и м в т о р ж е н и е м в К у р с к у ю о б л а с т ь Р о с с и и . И н о в о е м е с т о , в и д и м о , с е б е д о р о ж е с т о ч к и з р е н и я п и а р - э ф ф е к т и в н о с т и , п о и х м н е н и ю . П о э т о м у б ь ю т о п я т ь в о д н у т о ч к у » , — п р е д п о л о ж и л К л и м о в .

При этом сенатор отметил, что российские военные и политики были готовы к наступлению ВСУ в Курской области.

«Тут только надо иметь в виду следующее: все, что делает Киев на поле боя, особенно если с использованием такой техники, как Abrams, не может не согласовываться с кураторами в Пентагоне или в Лондоне. Так что это не совсем самодеятельность. Понятно, что потом все спишут на киевскую хунту. Тем не менее разумные люди должны понимать, что это все делается с позволения», — добавил он.

А р а з э т о д е л а е т с я с п о з в о л е н и я , з н а ч и т , т а к и м с п о с о б о м п ы т а ю т с я п о с л а т ь с и г н а л ы М о с к в е , ч т о м ы д о л ж н ы б ы т ь г о т о в ы м и н а н е к и е д о п о л н и т е л ь н ы е у с л о в и я . С и х т о ч к и з р е н и я , о н и п ы т а ю т с я у с и л и т ь с о б с т в е н н о е п е р е г о в о р н ы е п о з и ц и и . А н а ш Г е н е р а л ь н ы й ш т а б з н а е т , ч т о в т а к и х с л у ч а я х д е л а т ь . В л ю б о м с л у ч а е в р а г б у д е т р а з б и т — А н д р е й К л и м о в , з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я к о м и т е т а С о в е т а Ф е д е р а ц и и п о м е ж д у н а р о д н ы м д е л а м .

Ранее российские войска приступили к отражению нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. 6 февраля украинские войска активизировались на участке линии соприкосновения, бросив в бой бронетехнику. Отмечается, что ВСУ задействовали танки Abrams в новом наступлении в Курской области.