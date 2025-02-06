Толстой предложил тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России

Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России необходимо тщательно расследовать. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

" Н а с т а л о в р е м я т щ а т е л ь н о р а с с л е д о в а т ь д е я т е л ь н о с т ь В О З в Р о с с и и . Н а в р е м я р а с с л е д о в а н и я р о с с и й с к о е ч л е н с т в о н у ж н о , к а к м и н и м у м , п р и о с т а н о в и т ь . А л у ч ш е н а м и в о в с е п о п р о щ а т ь с я " , - о т м е т и л п а р л а м е н т а р и й .

Толстой пояснил, что США являются главным спонсором организации. "На третьем месте по объему пожертвований - фонд Мелинды и Билла Гейтс. Четвертое место - Gavi, вакцинный альянс, в котором последние 10 лет главную скрипку играет фонд Гейтсов, вложивший более $4 млрд. Среди партнеров Gavi также Всемирный Банк и производители вакцин. После выхода США из ВОЗ ее ключевым спонсором, учитывая совместные доли, станут структуры, аффилированные с Биллом Гейтсом", - добавил вице-спикер Госдумы.