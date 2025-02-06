Толстой предложил тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России
Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России необходимо тщательно расследовать. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Настало время тщательно расследовать деятельность ВОЗ в России. На время расследования российское членство нужно, как минимум, приостановить. А лучше нам и вовсе попрощаться", - отметил парламентарий.
Толстой пояснил, что США являются главным спонсором организации. "На третьем месте по объему пожертвований - фонд Мелинды и Билла Гейтс. Четвертое место - Gavi, вакцинный альянс, в котором последние 10 лет главную скрипку играет фонд Гейтсов, вложивший более $4 млрд. Среди партнеров Gavi также Всемирный Банк и производители вакцин. После выхода США из ВОЗ ее ключевым спонсором, учитывая совместные доли, станут структуры, аффилированные с Биллом Гейтсом", - добавил вице-спикер Госдумы.
"У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации", которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении?" - написал Толстой.