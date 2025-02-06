В Госдуме отреагировали на убийство экс-мэра Самары

Михаил Матвеев рассказал НСН, что Тархов был не очень хорошим руководителем, но люди его любили, в криминале бывший мэр не был замечен, а его дочь в 90-е была женой авторитета, а теперь отбывает наказание за вымогательство.

В Самаре новости о жестоком убийстве бывшего мэра Тархова вызвали шок, потому что человек он был добродушный, в криминале не участвовал, а о внучке, которая хорошо спланировала преступление, вообще знали далеко не все, заявил НСН депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев.

В Самаре убиты бывший мэр города (2006-2010) Виктор Тархов и его жена Наталья. В их убийстве заподозрили внучку Екатерину, она арестована, сообщил СК. Тархов и супруга не выходили на связь около месяца, при этом обменивались сообщениями и отвечали на них знакомым – предположительно, их отправляла уже Екатерина. Ее видели с большими пакетами – предварительно, она расчленила дедушку и бабушку, избавляясь от улик. Все это время Екатерина по поддельным документам пыталась продать дедушкину машину и имущество, а также ездила к деду на работу с документами якобы с его подписью. Матвеев рассказал, каким был Виктор Тархов.

Правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом

« М ы п о з н а к о м и л и с ь с Т а р х о в ы м в 2 0 0 0 г о д у , к о г д а о н б а л л о т и р о в а л с я н а п о с т г у б е р н а т о р а С а м а р с к о й о б л а с т и , я р а б о т а л у н е г о в п р е д в ы б о р н о м ш т а б е о д н и м и з р у к о в о д и т е л е й . Ч е л о в е к о н б ы л к т о м у м о м е н т у д о с т а т о ч н о п о п у л я р н ы й в р е г и о н е , п о с л е д н и й с о в е т с к и й р у к о в о д и т е л ь . С а м п о с е б е Т а р х о в б ы л н е п л о х и м ч е л о в е к о м , н о б ы л н е о ч е н ь о б я з а т е л ь н ы м , н е д е р ж а л с в о е с л о в о , м о г з а б ы т ь с в о и о б е щ а н и я . В о в р е м я в ы б о р о в п о л и т т е х н о л о г и н а с т а и в а л и н а т о м , ч т о б ы в о д н о й и з г а з е т в ы ш л а « ч е р н у ш н а я » п у б л и к а ц и я о с ы н е н а т о т м о м е н т г у б е р н а т о р а Т и т о в а . Я о т к а з а л с я т о г д а п у б л и к о в а т ь э т о т м а т е р и а л , Т а р х о в з а н я л м о ю с т о р о н у . О н н е с ч и т а л п р а в и л ь н ы м т р о г а т ь д е т е й , с е м ь ю к а н д и д а т о в . Э т о е г о х а р а к т е р и з у е т к а к ч е л о в е к а » , - р а с с к а з а л о н .

По его словам, Тархов был «бестолковым» руководителем, но люди относились к нему хорошо. Характер преступления говорит о том, что все было спланировано заранее.

« В 2 0 0 6 г о д у м ы с н и м в м е с т е у ч а с т в о в а л и в в ы б о р а х м э р а С а м а р ы , о н т о г д а в ы и г р а л , я з а н я л т р е т ь е м е с т о . У н а с б ы л и р а з н ы е в с т р е ч и и к о н с у л ь т а ц и и о в о з м о ж н о й п о д д е р ж к е е г о в о в т о р о м т у р е . Я е м у в э т о й п о д д е р ж к е о т к а з а л . Н а п о с т у м э р а о н с е б я п р о я в и л н е г а т и в н о , в с е д о л ж н о с т и р а з д а л г р у п п а м , к о т о р ы е ф и н а н с и р о в а л и е г о к а м п а н и ю . С а м о н п р а к т и ч е с к и н и ч е м н е р у к о в о д и л . П о т о м о н п р о и г р а л в ы б о р ы , е г о и з п у б л и ч н о г о п р о с т р а н с т в о у д а л и л и . К а к р у к о в о д и т е л ь о н б ы л б е с т о л к о в ы й , н о л ю д и к н е м у о т н о с и л и с ь б е з з л о б н о , п о т о м у ч т о ч е л о в е к о н б ы л д о с т а т о ч н о д о б р о д у ш н ы й , п о г о л о в а м н е л е з , к р и м и н а л о м с а м н е з а н и м а л с я . П о э т о м у э т о ж е с т о к о е у б и й с т в о у с а м а р ц е в в ы з в а л о ш о к , л ю д и ж а л е ю т Т а р х о в а . Я о с у щ е с т в о в а н и и в н у ч к и у з н а л в ч е р а , с е й ч а с г о в о р я т , ч т о о н а у п о т р е б л я е т , м о ж н о г а д а т ь … Е й о к о л о 3 0 л е т , э т о у ж е с о с т о я в ш и й с я ч е л о в е к , а п р е с т у п л е н и е г о в о р и т о т о м , ч т о э т о р а с ч ё т л и в о е у б и й с т в о , к о т о р о е п р о д у м ы в а л о с ь , с к р ы в а л и с ь с л е д ы п р е с т у п л е н и я и т а к д а л е е » , - о т м е т и л М а т в е е в .

Также Матвеев вспомнил скандал с участием дочери Тархова, которая в 90-е годы была женой криминального авторитета, а теперь отбывает наказание.

« Е д и н с т в е н н а я и с т о р и я б ы л а н е с к о л ь к о л е т н а з а д , к о г д а в ы я с н и л о с ь , ч т о е г о д о ч ь Л ю д м и л а в 9 0 - е г о д ы б ы л а ж е н о й м е с т н о г о к р и м и н а л ь н о г о а в т о р и т е т а п о к л и ч к е « Л о р д » . Я т а к п о н и м а ю , ч т о э т а в н у ч к а Е к а т е р и н а – э т о д о ч ь Л ю д м и л а и э т о г о « Л о р д а » . Л ю д м и л а т о г д а в ы м о г а л а д е н ь г и у м е с т н о г о к о м м е р с а н т а п о ф а м и л и и М и л е е в , 2 0 0 м и л л и о н о в р у б л е й , ч т о б ы н е п у б л и к о в а т ь н е к и й к о м п р о м а т п р о т и в н е г о . Т о г д а В и к т о р Т а р х о в п о я в и л с я в с у д е , д а л п о к а з а н и я , о б е л я ю щ и е д о ч ь , п о д д е р ж а в ф а н т а с т и ч е с к у ю и с т о р и ю . В и т о г е д о ч ь Л ю д м и л а п о л у ч и л а с е м ь л е т , о н а н а х о д и т с я в м е с т а х з а к л ю ч е н и я » , - з а к л ю ч и л с о б е с е д н и к Н С Н .

Внучку экс-мэра Самары 29-летнюю Екатерину Тархову арестовали на два месяца по статье об убийстве, сообщили РИА Новости со ссылкой на суд. Ранее RTVI сообщил, что тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где они хранились около месяца после их убийства. По предварительным данным, причиной смерти супругов стали не огнестрельные ранения, а избиение, передает «Радиоточка НСН».