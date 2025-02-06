Слуцкий раскрыл возможные сроки встречи Путина и Трампа

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал 100% вероятность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что встреча может состояться в ближайшее время.

Об этом пишет ТАСС.

« Л и д е р ы д в у х к р у п н е й ш и х д е р ж а в н а п л а н е т е д о л ж н ы м е ж д у с о б о й б ы т ь в т е с н о м в з а и м о д е й с т в и и . О с о б е н н о п о с л е т о г о , к а к , к в е л и к о м у с о ж а л е н и ю , п о в и н е п р е д ы д у щ е й а д м и н и с т р а ц и и , п р е д ы д у щ е г о п р е з и д е н т а С Ш А и е г о о к р у ж е н и я , о н и о п у с т и л и с ь п о п о д а в л я ю щ е м у б о л ь ш и н с т в у н а п р а в л е н и й н а н у л е в у ю о т м е т к у » , - з а я в и л С л у ц к и й .

Он подчеркнул, что эти контакты должны быть правильным образом выстроены и требуют серьезной подготовки, которая сегодня находится «в продвинутой стадии». И конкретная информация о встрече будет «в ближайшее время», сообщает «Интерфакс».

« Ф е в р а л ь и л и м а р т . Н е б у д е м з а г а д ы в а т ь и д а д и м в о з м о ж н о с т ь л и д е р а м г р а м о т н о и в с е с т о р о н н е к н е й п о д г о т о в и т ь с я , н о о н а б у д е т с к о р о » , - з а м е т и л С л у ц к и й , в ы р а з и в н а д е ж д у , ч т о в с т р е ч а Т р а м п а и П у т и н а б у д е т и м е т ь « к о н с т р у к т и в н ы е п о с л е д с т в и я д л я с а м ы х ж и в о т р е п е щ у щ и х , а к т у а л ь н ы х в о п р о с о в с е г о д н я ш н е й м и р о в о й п о л и т и к и » , в т о м ч и с л е п о У к р а и н е и Б л и ж н е м у В о с т о к у .

Ранее агентство Reuters сообщило, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест проведения переговоров Путина и Трампа. При этом 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых сведений касательно встречи российского и американского лидеров пока нет.