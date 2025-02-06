Слуцкий раскрыл возможные сроки встречи Путина и Трампа
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал 100% вероятность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что встреча может состояться в ближайшее время.
Об этом пишет ТАСС.
«Лидеры двух крупнейших держав на планете должны между собой быть в тесном взаимодействии. Особенно после того, как, к великому сожалению, по вине предыдущей администрации, предыдущего президента США и его окружения, они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку», - заявил Слуцкий.
Он подчеркнул, что эти контакты должны быть правильным образом выстроены и требуют серьезной подготовки, которая сегодня находится «в продвинутой стадии». И конкретная информация о встрече будет «в ближайшее время», сообщает «Интерфакс».
«Февраль или март. Не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро», - заметил Слуцкий, выразив надежду, что встреча Трампа и Путина будет иметь «конструктивные последствия для самых животрепещущих, актуальных вопросов сегодняшней мировой политики», в том числе по Украине и Ближнему Востоку.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве возможных мест проведения переговоров Путина и Трампа. При этом 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых сведений касательно встречи российского и американского лидеров пока нет.