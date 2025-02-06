Азербайджан потребовал от Русского дома в Баку покинуть помещение

Российский культурный центр (Русский дом) в Баку должен покинуть арендуемое помещение в связи с намерением владельца продать его. Об этом в эфире "России 24" сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

© Москва 24

По его словам, ведомство получило ноту о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку в качестве юридического лица. Как отметил дипломат, российская сторона неоднократно обращалась в МИД Азербайджана с просьбой помочь с регистрацией культурного центра, однако эти призывы были проигнорированы.

Русский дом занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством, не влезая в политические вопросы, подчеркнул он.

Глава Россотрудничества Примаков заявил об отсутствии передачи Русского дома в Дамаске Украине

Ранее Примаков опроверг передачу Украине Русского дома в Дамаске. По его словам, Российский центр науки и культуры в Сирии находится в состоянии консервации "до лучшего времени". Сейчас, как утверждает дипломат, российское посольство ведет "тонкую и сложную" работу по сохранению того, что было сделано.

Осенью прошлого года глава Россотрудничества сообщал, что Русский дом в Варшаве продолжает работать на фоне закрытия российского консульства в Познани. Примаков указал на давление на учреждение со стороны польских властей, из-за которого оно не может работать в полную силу.