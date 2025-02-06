В Госдуме призвали Зеленского «покаяться» и вернуть золото
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского «покаяться» и вернуть крымским музеям коллекцию скифского золота. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский утвердил санкции против трех крымских музеев. Ограничения вводятся на десять лет и предусматривают «блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины».
Шеремет назвал санкции против музеев популистскими шагами, которые Зеленский сделал «в угоду западным кураторам». Депутат подчеркнул, что именно у этих музеев власти Украины, «сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны», похитили коллекцию скифского золота.
«Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие», - заявил Шеремет.
В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил передать Киеву скифское золото, находившееся в стране. Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находились в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.
В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота. Власти Крыма заявили, что вердикт суда Нидерландов был вынесен «без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности».