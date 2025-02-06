Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского «покаяться» и вернуть крымским музеям коллекцию скифского золота. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский утвердил санкции против трех крымских музеев. Ограничения вводятся на десять лет и предусматривают «блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества Украины».

Шеремет назвал санкции против музеев популистскими шагами, которые Зеленский сделал «в угоду западным кураторам». Депутат подчеркнул, что именно у этих музеев власти Украины, «сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны», похитили коллекцию скифского золота.

« Т а к ч т о в м е с т о с а н к ц и й З е л е н с к о м у в п о р у п о к а я т ь с я и в е р н у т ь у к р а д е н н о е о б р а т н о м у з е я м , в е р н у т ь н а р о д у К р ы м а е г о к у л ь т у р н о е н а с л е д и е » , - з а я в и л Ш е р е м е т .

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил передать Киеву скифское золото, находившееся в стране. Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находились в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота. Власти Крыма заявили, что вердикт суда Нидерландов был вынесен «без оглядки на закон, исходя из политической целесообразности».