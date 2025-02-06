Слуцкий назвал 100-процентной вероятность контактов Путина и Трампа

Вероятность контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стопроцентная, но эти контакты должны быть правильно выстроены. Такое мнение журналистам озвучил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Вероятность этих контактов - 100 процентов. Лидеры двух крупнейших держав на планете должны между собой быть в тесном взаимодействии. Особенно после того, как, к великому сожалению, по вине предыдущей администрации, предыдущего президента США и его окружения они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку", - отметил Слуцкий.
"Но другое дело, что эти контакты должны быть правильным образом выстроены. <…> Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайны, сегодня находится в продвинутой стадии", - добавил Слуцкий.