Слуцкий назвал 100-процентной вероятность контактов Путина и Трампа

Вероятность контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стопроцентная, но эти контакты должны быть правильно выстроены. Такое мнение журналистам озвучил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

" В е р о я т н о с т ь э т и х к о н т а к т о в - 1 0 0 п р о ц е н т о в . Л и д е р ы д в у х к р у п н е й ш и х д е р ж а в н а п л а н е т е д о л ж н ы м е ж д у с о б о й б ы т ь в т е с н о м в з а и м о д е й с т в и и . О с о б е н н о п о с л е т о г о , к а к , к в е л и к о м у с о ж а л е н и ю , п о в и н е п р е д ы д у щ е й а д м и н и с т р а ц и и , п р е д ы д у щ е г о п р е з и д е н т а США и его окружения они опустились по подавляющему большинству направлений на нулевую отметку", - отметил Слуцкий.

"Но другое дело, что эти контакты должны быть правильным образом выстроены. <…> Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайны, сегодня находится в продвинутой стадии", - добавил Слуцкий.