Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы по созданию спецтрибунала по Украине отражают «однобокую и неконструктивную» позицию западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в ЕС анонсировали учреждение специального трибунала в рамках Совета Европы, который будет рассматривать претензии к России по украинскому кризису. СМИ писали, что спецтрибунал может быть создан уже весной 2025 года, а преследовать в его рамках планируется политическое и военное руководство РФ.

Россия отреагировала на операцию НАТО в Балтийском море

« М ы с ч и т а е м , ч т о в с е в о т э т и м е ж д у н а р о д н ы е с т р у к т у р ы , в с е э т и т а к н а з ы в а е м ы е э к с п е р т ы , о н и с о з н а т е л ь н о з а н и м а ю т а б с о л ю т н о о д н о б о к у ю н е к о н с т р у к т и в н у ю п о з и ц и ю , о н и н е г о т о в ы с м о т р е т ь в р е а л ь н о с т ь » , - т а к п л а н ы п о с п е ц т р и б у н а л у п р о к о м м е н т и р о в а л Песков.

Он добавил, что Кремль не воспринимает экспертов по Украине, которые молчали о преступлениях Киева с 2014 года. Как отметил Песков, эти эксперты не отреагировали, когда «киевский режим направил танки <...> против своих же людей».