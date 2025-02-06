В Кремле оценили планы по созданию спецтрибунала против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы по созданию спецтрибунала по Украине отражают «однобокую и неконструктивную» позицию западных стран. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в ЕС анонсировали учреждение специального трибунала в рамках Совета Европы, который будет рассматривать претензии к России по украинскому кризису. СМИ писали, что спецтрибунал может быть создан уже весной 2025 года, а преследовать в его рамках планируется политическое и военное руководство РФ.
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«Мы считаем, что все вот эти международные структуры, все эти так называемые эксперты, они сознательно занимают абсолютно однобокую неконструктивную позицию, они не готовы смотреть в реальность», - так планы по спецтрибуналу прокомментировал Песков.
Он добавил, что Кремль не воспринимает экспертов по Украине, которые молчали о преступлениях Киева с 2014 года. Как отметил Песков, эти эксперты не отреагировали, когда «киевский режим направил танки <...> против своих же людей».
«Поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами», - заключил пресс-секретарь президента РФ.