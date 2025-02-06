В Кремле объяснили внезапную смену главы «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин подписал указ о смене руководителя государственной корпорации «Роскосмос», им стал Дмитрий Баканов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что данное решение не связано с какими-либо претензиями к предыдущему руководству.

«Президент подписал указ. Остальное все нет, никаких претензий нет. Ротация производится. Необходимо динамично развиваться», — отметил Песков на конференц-колле.

Чем известен новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Его слова передает корреспондент URA.RU.

Также сообщается, что встречи Путина с новым руководителем «Роскосмоса» в ближайшие дни не запланированы. Однако президент РФ регулярно получает информацию о ходе дел в корпорации.