Россия отреагировала на операцию НАТО в Балтийском море

Москва анонсировала принятие ответных мер в связи с началом операции НАТО под названием «Балтийский часовой» на Балтике. Об этом сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

« В я н в а р е б ы л о п р и н я т о н о в о е р е ш е н и е Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием „Балтийский часовой“. Разумеется, с российской стороны будут приниматься ответные меры», — сказал Александр Токовинин в интервью телеканалу «Россия 24».

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Отмечается, что НАТО планирует привлекать для миссии военные корабли.

Операция НАТО «Балтийский часовой», объявленная на саммите в Хельсинки, является бессрочной. Страны альянса начали патрулирование Балтийского моря еще в январе. В НАТО объясняли, что цель миссии заключается «в повышении осведомленности альянса в регионе», писал RT.