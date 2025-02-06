В России назвали условие для разблокировки Х и других соцсетей

Разблокировка соцсети Х (бывший Twitter) и других запрещенных на территории России сервисов возможна при одном условии, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что соцсеть Х в России может быть разблокирована, так как ее работа сильно изменилась, в частности, там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации.

« Я н е м о г у с к а з а т ь , с т а л о м е н ь ш е и л и б о л ь ш е д е с т р у к т и в н о г о к о н т е н т а , н о в Р о с с и и п р и н я т ц е л ы й б л о к з а к о н о п р о е к т о в , к о т о р ы й в ы с т а в л я е т д о с т а т о ч н о ш и р о к и й с п е к т р т р е б о в а н и й . П е р в о е — э т о о б я з а т е л ь с т в о о т к р ы т ь ю р и д и ч е с к о е л и ц о н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и . В т о р о е — о б я з а т е л ь с т в о х р а н и т ь п е р с о н а л ь н ы е д а н н ы е н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и . Т р е т ь е — б е з у с л о в н о , с о т р у д н и ч а т ь с о в с е м и н а д з о р н ы м и о р г а н а м и в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и с т о ч к и з р е н и я м о н и т о р и н г а и м а к с и м а л ь н о б ы с т р о г о у д а л е н и я з а п р е щ е н н о г о н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и к о н т е н т а . Е с т ь е щ е р я д е щ е м е л к и х в е щ е й , к о т о р ы е т о ж е н е о б х о д и м о с о б л ю д а т ь » , — п о д е л и л с я д е п у т а т .

Поэтому ограничения к Х, как и к любой другой организации, юридическому лицу, сервису, будут сняты, если они начнут соблюдать весь объем российского законодательства, а не только то, что им кажется комфортным, отметил Свинцов.

« П о э т о м у я н е д у м а ю , ч т о в к а к о й - т о б л и ж а й ш е й п е р с п е к т и в е р а з б л о к и р о в к а в о з м о ж н а . Т о , ч т о э т о , в п р и н ц и п е , в о з м о ж н о , э т о а б с о л ю т н о с п р а в е д л и в о . И в т о м ч и с л е о б э т о м г о в о р и л п р е з и д е н т , ч т о к а к т о л ь к о в с я с о в о к у п н о с т ь з а к о н о д а т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и б у д е т в ы п о л н я т ь с я т о й и л и и н о й о р г а н и з а ц и е й , с е р в и с о м и л и ю р и д и ч е с к и м л и ц о м , т о п о с л е п о д а ч и с о о т в е т с т в у ю щ е г о о б р а щ е н и я в Роскомнадзор, заявка будет рассмотрена, и в случае, если никаких противоправных действий или, так сказать, творческого подхода к исполнению законодательства Российской Федерации нет, то, конечно, такие соцсети будут разблокированы. Это касается любого бизнеса, не только социальных сетей, но и ряда других», — заключил парламентарий.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.