В России назвали условие для разблокировки Х и других соцсетей

Разблокировка соцсети Х (бывший Twitter) и других запрещенных на территории России сервисов возможна при одном условии, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он назвал его в беседе с «Лентой.ру».

В России назвали условие для разблокировки Х и других соцсетей
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Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что соцсеть Х в России может быть разблокирована, так как ее работа сильно изменилась, в частности, там стало значительно меньше деструктивного контента и цензуры информации.

«Я не могу сказать, стало меньше или больше деструктивного контента, но в России принят целый блок законопроектов, который выставляет достаточно широкий спектр требований. Первое это обязательство открыть юридическое лицо на территории Российской Федерации. Второе обязательство хранить персональные данные на территории Российской Федерации. Третье безусловно, сотрудничать со всеми надзорными органами в Российской Федерации с точки зрения мониторинга и максимально быстрого удаления запрещенного на территории Российской Федерации контента. Есть еще ряд еще мелких вещей, которые тоже необходимо соблюдать», поделился депутат.

Поэтому ограничения к Х, как и к любой другой организации, юридическому лицу, сервису, будут сняты, если они начнут соблюдать весь объем российского законодательства, а не только то, что им кажется комфортным, отметил Свинцов.

«Поэтому я не думаю, что в какой-то ближайшей перспективе разблокировка возможна. То, что это, в принципе, возможно, это абсолютно справедливо. И в том числе об этом говорил президент, что как только вся совокупность законодательства Российской Федерации будет выполняться той или иной организацией, сервисом или юридическим лицом, то после подачи соответствующего обращения в Роскомнадзор, заявка будет рассмотрена, и в случае, если никаких противоправных действий или, так сказать, творческого подхода к исполнению законодательства Российской Федерации нет, то, конечно, такие соцсети будут разблокированы. Это касается любого бизнеса, не только социальных сетей, но и ряда других», — заключил парламентарий.

В феврале 2024 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать соцсеть X после публикации в ней интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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