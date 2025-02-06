ВСУ стремятся «издеваться» над гражданским населением.

Таков «нарратив» режима Владимира Зеленского, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» посол по особым поручениям МИДа РФ Родион Мирошник.

«Украина совершает преступления: расстреливает людей, разбивает дома, грабит, мародёрит и разрешает им [ВСУ — прим. ГМ] беспредельничать, чтобы пугать. То есть должно быть страшно. «Украинцы такие страшные, такие ужасные, что бойтесь и разбегайтесь в разные стороны». Второй нарратив, который они продвигают, нанося удары по гражданским населённым пунктам или издеваясь над гражданским населением, что, вот, «посмотрите, русская власть не может защитить своих граждан».

Это те нарративы, которые продвигают западники, украинская власть. То есть мы берём их город за городом, разносим военные укрепления, жжём их танки, БТРы, поставленные Западом, и прочее, а в это время они, получив вооружение на оборону, разворачивают их и бьют по Белгороду».

Мирошник беседовал с ведущим программы «Наследие» на радиостанции «Говорит Москва», политологом, писателем Николаем Стариковым. Программа выходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Ранее Дмитрий Песков назвал пустыми заявления Зеленского о готовности к переговорам. Пресс-секретарь президента России напомнил, что политик ранее сам себе запретил вести диалог с Москвой. Песков также отметил, что динамика и ход СВО говорят о том, что, прежде всего, заинтересованность в переговорах должна идти из Киева.

Кроме того, он прокомментировал требования Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие для того, чтобы остановить Россию. Песков назвал эти заявления граничащими с безумием и выразил надежду на то, что в ЕС понимают опасность обсуждения передачи Киеву такого оружия.

Помимо этого Песков в очередной раз напомнил, что Москва не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, но, несмотря на это, готова вести с ним переговоры.