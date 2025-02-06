Умер бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

Умер бывший замглавы МИД России Владимир Титов
Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался на 67-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Григорий Карасин.
Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил, что Титов был его близким другом, с которым они «многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали». Сенатор подчеркнул, что Титов обладал жестким характером, в МИД его «уважали, но часто и побаивались».
«В целом он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся - большое личное горе», - рассказал Карасин.
Титов занимал пост первого замглавы МИД с апреля 2013 года. В министерстве он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. Эту должность он покинул в июле 2024 года.
До этого дипломат работал на различных должностях в МИД, в том числе в посольстве РФ в Швеции, был послом в Болгарии, сообщает ТАСС. Владимир Титов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденами Александра Невского и Почета.