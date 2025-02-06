Умер бывший первый замминистра иностранных дел РФ Владимир Титов

Бывший первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов скончался на 67-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сенатор Григорий Карасин.

Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил, что Титов был его близким другом, с которым они «многие десятилетия делили радости и невзгоды дипломатических будней, вместе праздновали и горевали». Сенатор подчеркнул, что Титов обладал жестким характером, в МИД его «уважали, но часто и побаивались».

« В ц е л о м о н б ы л н е з а у р я д н ы м ч е л о в е к о м , у м е л п р и н и м а т ь и о т с т а и в а т ь с о б с т в е н н ы е р е ш е н и я . С к а ж у п р я м о , д л я м е н я с л у ч и в ш е е с я - б о л ь ш о е л и ч н о е г о р е » , - р а с с к а з а л К а р а с и н .

Титов занимал пост первого замглавы МИД с апреля 2013 года. В министерстве он курировал отношения с европейскими странами и административные вопросы. Эту должность он покинул в июле 2024 года.

До этого дипломат работал на различных должностях в МИД, в том числе в посольстве РФ в Швеции, был послом в Болгарии, сообщает ТАСС. Владимир Титов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также орденами Александра Невского и Почета.