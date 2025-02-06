Цыбульский: отозванный сенатор Некрасов нанес репутационный ущерб региону

Отозванный архангельский сенатор Александр Некрасов нанес репутационный ущерб региону и показал безразличие к теме СВО, сказал ТАСС губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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29 января Совфед проголосовал за сложение полномочий сенатора от Архангельской области Некрасова (КПРФ), который по собственному желанию досрочно ушел в отставку.

" Д л я о т з ы в а с е н а т о р а Александра Некрасова из Совета Федерации было много причин. Во-первых, представитель КПРФ, бравший на себя обязательства, связанные с отстаиванием интересов Архангельской области в экономике, промышленности, строительстве жилья и социальных объектов, фактически их просто не выполнил. А еще [он] нанес репутационный ущерб региону, не посещая заседания Совфеда. Во-вторых, в период своего членства в Совете Федерации человек не появлялся в области, от которой он делегирован на этот высокий пост, не интересовался тем, как идет работа по реализации поручений главы государства, не включался в решение вопросов оказания поддержки пострадавшим от западных санкций промышленным предприятиям, поддержки наших бойцов на СВО и их семей", - отметил глава региона.

Цыбульский добавил, что люди, которым доверяют представлять интересы жителей Архангельской области, обязаны это делать с максимальной активностью и искренним желанием.