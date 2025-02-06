Володин рассказал о новом режиме высылки мигрантов

В России начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он привел данные МВД, согласно которым на территории России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов. По словам председателя нижней палаты парламента, теперь они не смогут открывать банковские счета, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять транспортом и получать водительские права, заключать брак, а также менять место жительства без оповещения правоохранителей.

« В с л у ч а е н а р у ш е н и я к о н т р о л и р у е м ы м л и ц о м у с т а н о в л е н н ы х о г р а н и ч е н и й и з а п р е т о в б у д е т п р и н я т о р е ш е н и е о е г о д е п о р т а ц и и . С а м а п р о ц е д у р а в ы с ы л к и у п р о щ е н а » , — р а с с к а з а л Володин, подчеркнув, что реестр разместят на сайте МВД в открытом доступе.

Он добавил, что в 2024 году депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики, и эта работа продолжается. Так, парламентарии готовят проект о медосвидетельствовании приезжих.