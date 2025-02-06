В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для мам

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в четверг, 6 февраля, предложила рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, ориентируясь на опыт Японии.

— Р о с с и и с т о и л о б ы п р и с м о т р е т ь с я к э к с п е р и м е н т у с ч е т ы р е х д н е в н о й р а б о ч е й н е д е л е й . Д л я м н о г и х р а б о т а ю щ и х м а т е р е й э т о с т а н е т с п а с е н и е м , — р а с с к а з а л а Авксентьева.

В Японии сокращение количества рабочих дней направлено на восстановление баланса между работой и личной жизнью. Власти рассчитывают, что, имея больше свободного времени, семьи будут чаще задумываться о рождении детей. Авксентьева подчеркнула, что разумные зарубежные инициативы можно и нужно адаптировать к российскому законодательству, чтобы улучшить качество жизни граждан.

— С ч и т а ю , ч т о т а к и е и н и ц и а т и в ы с т о и т р а с с м а т р и в а т ь , и з у ч а т ь и х э к о н о м и ч е с к у ю с о с т о я т е л ь н о с т ь , — ц и т и р у е т е е с л о в а Ura.ru.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что беременным женщинам в России рекомендуется перейти на удаленную работу, учитывая важность заботы об их здоровье. Она отметила, что в период беременности организм женщины претерпевает значительные изменения, и ей необходимо больше отдыха и уединенного режима. Депутат признала, что это, в свою очередь, трудно сочетать с обычной рабочей нагрузкой.

Минтруд разработал законопроект, который повысит размер декретных выплат студенткам, обучающимся на очном отделении вуза, до 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет беременная.