В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для мам
Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в четверг, 6 февраля, предложила рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, ориентируясь на опыт Японии.
— России стоило бы присмотреться к эксперименту с четырехдневной рабочей неделей. Для многих работающих матерей это станет спасением, — рассказала Авксентьева.
В Японии сокращение количества рабочих дней направлено на восстановление баланса между работой и личной жизнью. Власти рассчитывают, что, имея больше свободного времени, семьи будут чаще задумываться о рождении детей. Авксентьева подчеркнула, что разумные зарубежные инициативы можно и нужно адаптировать к российскому законодательству, чтобы улучшить качество жизни граждан.
— Считаю, что такие инициативы стоит рассматривать, изучать их экономическую состоятельность, — цитирует ее слова Ura.ru.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что беременным женщинам в России рекомендуется перейти на удаленную работу, учитывая важность заботы об их здоровье. Она отметила, что в период беременности организм женщины претерпевает значительные изменения, и ей необходимо больше отдыха и уединенного режима. Депутат признала, что это, в свою очередь, трудно сочетать с обычной рабочей нагрузкой.
Минтруд разработал законопроект, который повысит размер декретных выплат студенткам, обучающимся на очном отделении вуза, до 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет беременная.