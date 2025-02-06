В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для мам

Депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева в четверг, 6 февраля, предложила рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, ориентируясь на опыт Японии.

В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для мам
© РИА Новости
России стоило бы присмотреться к эксперименту с четырехдневной рабочей неделей. Для многих работающих матерей это станет спасением, рассказала Авксентьева.

В Японии сокращение количества рабочих дней направлено на восстановление баланса между работой и личной жизнью. Власти рассчитывают, что, имея больше свободного времени, семьи будут чаще задумываться о рождении детей. Авксентьева подчеркнула, что разумные зарубежные инициативы можно и нужно адаптировать к российскому законодательству, чтобы улучшить качество жизни граждан.

Считаю, что такие инициативы стоит рассматривать, изучать их экономическую состоятельность, цитирует ее слова Ura.ru.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что беременным женщинам в России рекомендуется перейти на удаленную работу, учитывая важность заботы об их здоровье. Она отметила, что в период беременности организм женщины претерпевает значительные изменения, и ей необходимо больше отдыха и уединенного режима. Депутат признала, что это, в свою очередь, трудно сочетать с обычной рабочей нагрузкой.

Минтруд разработал законопроект, который повысит размер декретных выплат студенткам, обучающимся на очном отделении вуза, до 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет беременная.

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