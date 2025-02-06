Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса», сообщает Кремль в Telegram-канале.

Должность генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Борисов занял 15 июля 2022 года. С 25 июля того же года и до 18 января 2024 года он также занимал пост специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса. До назначения на должность генерального директора Юрий Борисов работал в качестве заместителя председателя правительства Российской Федерации. Он был сосредоточен на проведении реформ, нацеленных на улучшение эффективности работы компании и укрепление позиций страны в космической отрасли.

Подчеркивается, что генеральным директором Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» назначен Дмитрий Баканов.

Баканов — заместитель министра транспорта. В период с 2011 по 2019 год он занимал руководящие позиции в компании «Спутниковая система «Гонец»: сначала в качестве президента, а затем генерального директора.