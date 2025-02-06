Захарова отреагировала на "удивительное письмо" от главного редактора "Ле Монд"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на "удивительное письмо", полученной ей от главного редактора французской газеты "Ле Монд". В нем редактор пишет "о якобы непонимании причин лишения аккредитации постоянного корреспондента издания в Москве Бенжамена Кенеля и с настоятельной просьбой об официальном ответе".
Захарова призналась в с воем Telegram-канале, что "не знает, как поступить", ведь официальный Париж годами не отвечает на запросы даже своих журналистов. Более того, как пишут сами французские журналисты, осмелившиеся "сформулировать к властям страны ряд вопросов, они подвергаются за это преследованию".
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Далее Захарова сообщает, что посольство Франции в России уже дважды отказало в визе журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе.
При этом Москва предупреждала МИД Франции и главу французской дипмиссии в Москве, что "будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение". Захарова также посетовала, что дипломаты Франции равнодушно отнеслись к этим предупреждениям".
Теперь, когда "жребий пал на постоянного корреспондента "Ле Монд" в России Кенеля", официальный представитель МИД РФ сообщает, что "никакого политического подтекста в этом выборе не было".
Главный редактор "Ле Монд", похоже, ошибся адресом, написала также Захарова, "поскольку такого рода обращение ему следовало бы направить в МИД Франции с вопросом (а может, и заявлением), доколе французские власти будут издеваться над журналистами".
В итоге дипломат предупредила, что "если проблема с выдачей визы российским журналистам будет решена, то и французскому корреспонденту выпишут аккредитацию".