Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что некоторые немецкие политики оторваны от реальности, поэтому требуют переговоров с Россией «с позиции силы». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нечаева, часть немецких политиков «пока не готова трезво оценить ситуацию и «отказаться от изживших себя нарративов». Дипломат отметил, что эти политики пытаются диктовать Москве свои условия, говорят о необходимости вести переговоры с РФ «с позиции силы» и «на условиях Киева».

« Т о е с т ь д е м о н с т р и р у ю т п о л н ы й о т р ы в о т р е а л ь н о с т и » , - п о д ч е р к н у л п о с о л .

Дипломат добавил, что западные страны хотели нанести России «стратегическое поражение» на Украине, не продвигали переговоры и срывали формирующиеся договоренности. Однако на фоне продвижения ВС РФ «тут же нарисовались «миротворцы», требующие заморозки конфликта и переговоров, отметил Нечаев.

« П р е з и д е н т Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. «Мяч» не на нашей стороне», - заключил дипломат.

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция, в которой европейские депутаты потребовали, чтобы дипломатические усилия на Украине базировались на принципе «мир через силу». За резолюцию проголосовали 86 депутатов, шестеро воздержались, среди них - два представителя Румынии, один представитель Люксембурга от группы социалистов и трое членов группы левых из Испании, Франции и Ирландии.