В Госдуме заявили о подготовке новой инициативы в сфере миграции

Госдума готовит закон об медосвидетельствовании прибывающих в страну иностранцев
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовят законопроект об медицинском освидетельствовании прибывающих в страну иностранцев.
Об этом он написал в Telegram.
«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», — указал Володин.
Он также отметил, что от правительства ожидается внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию родственников трудовых мигрантов.
По его словам, необходимо продолжать совершенствовать сферу миграционной политики «до полного наведения в ней порядка».
Ранее Володин заявил, что в России проживают около 670 тыс. нелегальных мигрантов.
До этого глава СК России Александр Бастрыкин сообщил о «всё более дерзком» проявлении экстремизма среди мигрантов.