Госдума готовит закон об медосвидетельствовании прибывающих в страну иностранцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовят законопроект об медицинском освидетельствовании прибывающих в страну иностранцев.

В Госдуме заявили о подготовке новой инициативы в сфере миграции
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Об этом он написал в Telegram.

«Со своей стороны готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну», указал Володин.

Он также отметил, что от правительства ожидается внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию родственников трудовых мигрантов.

По его словам, необходимо продолжать совершенствовать сферу миграционной политики «до полного наведения в ней порядка».

Ранее Володин заявил, что в России проживают около 670 тыс. нелегальных мигрантов.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин сообщил о «всё более дерзком» проявлении экстремизма среди мигрантов.

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