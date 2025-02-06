В Госдуме заявили о подготовке новой инициативы в сфере миграции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты нижней палаты парламента готовят законопроект об медицинском освидетельствовании прибывающих в страну иностранцев.

Об этом он написал в Telegram.

« С о с в о е й с т о р о н ы г о т о в и м з а к о н о д а т е л ь н ы е и н и ц и а т и в ы , с в я з а н н ы е с м е д и ц и н с к и м о с в и д е т е л ь с т в о в а н и е м и н о с т р а н н ы х г р а ж д а н , п р и б ы в а ю щ и х в н а ш у с т р а н у » , — у к а з а л Володин.

Он также отметил, что от правительства ожидается внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию родственников трудовых мигрантов.

По его словам, необходимо продолжать совершенствовать сферу миграционной политики «до полного наведения в ней порядка».

Ранее Володин заявил, что в России проживают около 670 тыс. нелегальных мигрантов.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин сообщил о «всё более дерзком» проявлении экстремизма среди мигрантов.