Володин назвал число проживающих в РФ нелегальных мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступившем в силу законе о режиме высылки и назвал число нелегальных мигрантов, проживающих в России.

« П о и н ф о р м а ц и и М В Д , н а т е р р и т о р и и Р о с с и и п р о ж и в а е т о к о л о 6 7 0 т ы с я ч н е л е г а л ь н ы х м и г р а н т о в » , — н а п и с а л о н в Telegram.

По его словам, теперь в отношении этих лиц будет вводиться режим высылки и соответствующие люди будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.

« О н и н е с м о г у т : о т к р ы в а т ь б а н к о в с к и е с ч е т а , р а с п о р я ж а т ь с я с р е д с т в а м и н а н и х , в т о м ч и с л е п е р е в о д и т ь д е н ь г и ; п р и о б р е т а т ь и л и п р о д а в а т ь д в и ж и м о е и н е д в и ж и м о е и м у щ е с т в о , р е г и с т р и р о в а т ь с д е л к и с н и м ; у п р а в л я т ь т р а н с п о р т н ы м и с р е д с т в а м и и п о л у ч а т ь в о д и т е л ь с к и е п р а в а ; з а к л ю ч а т ь б р а к ; и з м е н я т ь м е с т о ж и т е л ь с т в а и л и п р е б ы в а н и я в н а ш е й с т р а н е б е з р а з р е ш е н и я М В Д » , — п о д ч е р к н у л о н .

Володин подчеркнул, что нарушение повлечёт депортацию, при этом процедура высылки уже упрощена.