Володин назвал число проживающих в РФ нелегальных мигрантов

Володин: в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступившем в силу законе о режиме высылки и назвал число нелегальных мигрантов, проживающих в России.
«По информации МВД, на территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов», — написал он в Telegram.
По его словам, теперь в отношении этих лиц будет вводиться режим высылки и соответствующие люди будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.
«Они не смогут: открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, в том числе переводить деньги; приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним; управлять транспортными средствами и получать водительские права; заключать брак; изменять место жительства или пребывания в нашей стране без разрешения МВД», — подчеркнул он.
Володин подчеркнул, что нарушение повлечёт депортацию, при этом процедура высылки уже упрощена.
«Всего за 2024 год депутатами принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Работа продолжается», — добавил он.