Володин: в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступившем в силу законе о режиме высылки и назвал число нелегальных мигрантов, проживающих в России.

Володин назвал число проживающих в РФ нелегальных мигрантов
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«По информации МВД, на территории России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов», написал он в Telegram.

По его словам, теперь в отношении этих лиц будет вводиться режим высылки и соответствующие люди будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц.

«Они не смогут: открывать банковские счета, распоряжаться средствами на них, в том числе переводить деньги; приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, регистрировать сделки с ним; управлять транспортными средствами и получать водительские права; заключать брак; изменять место жительства или пребывания в нашей стране без разрешения МВД», подчеркнул он.

Володин подчеркнул, что нарушение повлечёт депортацию, при этом процедура высылки уже упрощена.

«Всего за 2024 год депутатами принято 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Работа продолжается», добавил он.

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