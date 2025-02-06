Путин дал поручение Хинштейну по Курской области

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Курской области Александру Хинштейну совместно с правительством России подготовить программу восстановления приграничья. Об этом говорится на сайте Кремля.

« Ч т о к а с а е т с я п р о г р а м м ы в о с с т а н о в л е н и я п р и г р а н и ч ь я – п о л н о с т ь ю с о г л а с е н , т а к о е п о р у ч е н и е П р а в и т е л ь с т в у б у д е т д а н о . И п р о ш у В а с в м е с т е с к о л л е г а м и и з П р а в и т е л ь с т в а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и э т у п р о г р а м м у в о с с т а н о в л е н и я п р и г р а н и ч ь я п р о р а б о т а т ь . ( . . . . ) с о с в о е й с т о р о н ы Правительство сделает тоже соответствующее предложение», — сказал Путин.

В свою очередь, Хинштейн отметил, что программу восстановления приграничья необходимо начать разрабатывать до полного освобождения Курской области. Врио губернатора подчеркнул, что это позволит начать работу сразу после обеспечения безопасности в населенных пунктах.

Ранее Путин заявил, что для потерявших имущество жителей Курской области не хватит 150 тысяч рублей.