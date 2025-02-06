Российский посол в Германии Сергей Нечаев отметил увеличение спроса на нормализацию российско-германских отношений, после провала попыток международной изоляции и стратегического поражения России.

Посол Сергей Нечаев заявил о росте запросов на нормализацию российско-германских отношений, передает РИА «Новости». По его словам, провал попыток международной изоляции России и нанесения ей стратегического поражения стал очевиден для всех.

« П л а н ы н а н е с е н и я Р о с с и и ' с т р а т е г и ч е с к о г о п о р а ж е н и я ' , м е ж д у н а р о д н о й и з о л я ц и и н а ш е й с т р а н ы , р а з р у ш е н и я е е э к о н о м и к и п р о в а л и л и с ь . Э т о в с е п о н и м а ю т . В н е м е ц к о м о б щ е с т в е р а с т е т з а п р о с н а н о р м а л и з а ц и ю р о с с и й с к о - г е р м а н с к и х о т н о ш е н и й » , – о т м е т и л Нечаев.

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Дипломат подчеркнул, что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, пробуждают исторические параллели и усиливают запрос на восстановление связей. В связи с этим в Германии все громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации, включая восстановление «Северных потоков». Немецким властям становится все сложнее игнорировать эти требования.

Нечаев отметил, что усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна. Это особенно заметно на фоне острого социально-экономического и бюджетного кризиса в стране, а также устойчивости России к санкциям и давлению Запада. «Какой смысл туже затягивать пояса и тратить миллиарды государственных средств на военную помощь киевскому режиму, если это не способно изменить ситуацию?» – задался вопросом он.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в предвыборную программу пункт о немедленном снятии санкций с России и восстановлении газопроводов «Северные потоки».