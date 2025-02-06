В Германии после провальных попыток нанести России стратегическое поражение и международной изоляции страны растёт запрос на нормализацию российско-германских отношений.

« В н е м е ц к о м о б щ е с т в е р а с т ё т з а п р о с н а н о р м а л и з а ц и ю р о с с и й с к о - г е р м а н с к и х о т н о ш е н и й . Т е м б о л е е ч т о п о с т а в к и н е м е ц к о г о л е т а л ь н о г о о р у ж и я , п р и м е н я е м о г о п р о т и в р о с с и я н , г р а ж д а н с к о г о н а с е л е н и я п р и г р а н и ч ь я , п р о б у ж д а ю т и з в е с т н ы е и с т о р и ч е с к и е п а р а л л е л и » , — заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, сегодня всё громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации в Германии, включая восстановление «Северных потоков».

Дипломат подчеркнул, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна.

Ранее депутаты бундестага приняли резолюцию о расходах для Украины.

Также кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что украинский конфликт закончат только президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин.