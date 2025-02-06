Посол: в Германии растёт запрос на нормализацию отношений с Россией
В Германии после провальных попыток нанести России стратегическое поражение и международной изоляции страны растёт запрос на нормализацию российско-германских отношений.
«В немецком обществе растёт запрос на нормализацию российско-германских отношений. Тем более что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, гражданского населения приграничья, пробуждают известные исторические параллели», — заявил в интервью РИА Новости посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
По его словам, сегодня всё громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации в Германии, включая восстановление «Северных потоков».
Дипломат подчеркнул, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна.
Ранее депутаты бундестага приняли резолюцию о расходах для Украины.
Также кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что украинский конфликт закончат только президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин.