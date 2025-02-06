Почему Си Цзиньпин не хочет звонить Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР не стали проводить телефонный разговор, который ранее был анонсирован старшим советником президента США по вопросам торговли Питером Наварро. Основной темой разговора должны были стать пошлины, введенные США, и ответные меры Китая. 2 февраля Трамп подписал распоряжение о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики — 25%. Однако через сутки введение тарифов в отношении Канады и Мексики было приостановлено на месяц. Китай же в ответ тоже ввел пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. В частности, тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%. Как развивается американо-китайская торговая война?

Несмотря на грозные заявления из Пекина с критикой односторонних действий США, тарифный ответ Китая обращает на себя внимание своей сдержанностью. Так, если 10-процентные пошлины от Трампа касаются всего китайского импорта в США в объеме 450 млрд долларов, то введенные Китаем тарифы затронут американский импорт лишь на 14-20 млрд долларов, учитывая незначительные объемы поставок попавших под пошлины товаров. Так, в прошлом году доля американского угля в его импорте Китаем составила 15%, СПГ — временами от 4% до 12%, нефти — не более 2%. Невелики объемы поставок попавших под тарифы сельхозмашин и многолитровых американских внедорожников. В итоге Китай «наказал» Америку не более чем на 3 млрд долларов. Правда, в ходе переговоров Вашингтон может попросить импортировать больше американских энергоносителей. Причем сделать это за счет доли России и Ирана. Притом что сектор энергоресурсов и так стоит на втором месте в структуре экспорта США в Китай. Можно сказать, что Америка в этом плане — сырьевой придаток КНР.

Китайские пошлины вступят в силу лишь 10 февраля, что теоретически дает Вашингтону и Пекину время попытаться достичь соглашения. Все-таки взаимный объем торговли в 730 млрд долларов слишком велик, чтобы им жертвовать. При этом дефицит у США составил в прошлом году 270 млрд, и Трамп явно потребует от Пекина увеличить импорт из США, на что председателю Си заранее надо приготовить ответ. Также Трамп требует ужесточить контроль над китайским экспортом синтетического наркотического вещества фентанил, чтобы обуздать эпидемию опиатной наркомании в Америке, притом что американские врачи широко известны тем, что часто выписывают болеутоляющие направо и налево, и порядок надо бы наводить сначала тут. К тому же по просьбе Трампа, еще во время его первого срока, Китай в 2019 году официально включил вещества, связанные с фентанилом, в отдельный класс строго контролируемых веществ. Причем сделал это первой страной в мире.

Также в порядке принятия нынешних ответных мер Пекин затеял расследование против компании Google, которое пока неизвестно, куда вырулит. Поисковик в Китае и так доступен только через VPN. Однако компания все же получает прибыль от рекламы китайского бизнеса, а также владеет ОС Android, которая используется китайскими производителями. Так что тут может быть продолжение. Особенно в свете пока не решенной судьбы платформы TikTok, в отношении которой Вашингтон требует от китайской компании-владельца продать как минимум половину акций. Также Китай может начать расследования против App Store от Apple, а также в отношении производителя видеокарт компании Nvidia, которая является ключевой для развития технологий искусственного интеллекта.

Пока что самая потенциально болезненная мера в китайском ответном ударе по Америке — это введение экспортного контроля для пяти редкоземельных металлов, используемых в оборонной, энергетической и других новейших отраслях. Надо полагать, условия экспортного контроля могут меняться потом в зависимости от поведения партнера. Меры касаются таких металлов, как, например, вольфрам, в экспорте которого Китай контролирует треть мирового рынка. По индию, который используется в оптоволоконных технологиях, аж 70% мирового производства приходится на КНР. Висмута Китай производит 80% мирового объема, теллура — 75%, молибдена около 40%.

Учитывая тонкости текущего момента, президент Украины Зеленский предложил США воспользоваться украинскими запасами редкоземельных металлов в обмен на военную помощь. Однако, во-первых, значительная часть этих месторождений находятся на неподконтрольной Киеву территории, во-вторых, разработка таких месторождений требует новейших технологий и больших инвестиций, в-третьих, те месторождения, которые находятся на подконтрольной Киеву территории, уже во многом давно скупили англичане. Которые, кстати, будут вместо США председательствовать на очередной встрече «группы Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву 12 февраля.

Ну а Трамп, в свою очередь, готовится открыть еще один фронт торговой войны. На сей раз с Европой. Там общий товарооборот в прошлом году превысил уже трлн долларов, но опять же на фоне огромного дефицита у США в 234 млрд долларов. Америка, как известно, потребляет намного больше, чем производит. А кое в чем хочет намного большего, чем может себе позволить.