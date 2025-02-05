Захарова вспомнила бронтозавра после заявления Британии об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Лондона об отношениях с Украиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, Лондон и Киев связывает тысячелетняя история партнерства. По словам Захаровой, это уводит партнерство между этими странами «в подножья египетских пирамид».

« Г л а в а МИД Великобритании Дэвид Лэмми: “Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет” …и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала она.

Захарова высмеяла планы США получить компенсации от Киева за помощь

Ранее Захарова заявила, что США должны были заранее обдумать цену помощи Украине.