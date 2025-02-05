Захарова вспомнила бронтозавра после заявления Британии об Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Лондона об отношениях с Украиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова вспомнила бронтозавра после заявления Британии об Украине
© globallookpress.com

Как заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, Лондон и Киев связывает тысячелетняя история партнерства. По словам Захаровой, это уводит партнерство между этими странами «в подножья египетских пирамид».

«Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми: “Британско-украинское партнерство насчитывает тысячи лет” …и уходит корнями в подножья египетских пирамид? А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», — написала она.

Захарова высмеяла планы США получить компенсации от Киева за помощь

Ранее Захарова заявила, что США должны были заранее обдумать цену помощи Украине.

Политика
Мария Захарова
МИД России
Лондон
Киев
Соединенные Штаты
Украина