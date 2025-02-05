В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с США в режиме "жесткого торга"

Рябков: США должны сделать шаг по нормализации отношений с РФ
США должны совершить первый шаг для нормализации отношений с РФ, Москва открыта к диалогу в режиме "жесткого торга". Теперь решение за американским президентом Дональдом Трампом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте дипведомства.
"Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации Джо Байдена, - отметил замминистра. - На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США. Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией".
Рябков подчеркнул, что "решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой".
Отвечая на вопрос СМИ о том, отвернулась ли Россия от Запада сама, высокопоставленный дипломат пояснил, что "как говорил президент России Владимир Путин, мы действительно стремились к честному партнерству с Западом, но нас не услышали, да и не хотели слышать в принципе".
"Именно потому, что изначальной целью было максимально ослабить геополитического противника, пользуясь политической близорукостью тогдашнего советского руководства", - добавил он.
В этом контексте Рябков отметил провал попыток нанести Москве "стратегическое поражение" в гибридной войне до "последнего украинца".