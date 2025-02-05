В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с США в режиме "жесткого торга"

США должны совершить первый шаг для нормализации отношений с РФ, Москва открыта к диалогу в режиме "жесткого торга". Теперь решение за американским президентом Дональдом Трампом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова опубликованы на сайте дипведомства.

"Россия смогла выстоять и вернуть себе законное место в мировой геополитике, расстроив планы администрации Джо Байдена, - отметил замминистра. - На фоне провала этого курса и смены администрации первый шаг к нормализации двусторонних отношений, имея в виду переговоры на основе принципов взаимного уважения и равноправия, должны сделать США. Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией".

Рябков подчеркнул, что "решения и выбор за Дональдом Трампом и его командой".

Отвечая на вопрос СМИ о том, отвернулась ли Россия от Запада сама, высокопоставленный дипломат пояснил, что "как говорил президент России Владимир Путин, мы действительно стремились к честному партнерству с Западом, но нас не услышали, да и не хотели слышать в принципе".

" И м е н н о п о т о м у , ч т о и з н а ч а л ь н о й ц е л ь ю б ы л о м а к с и м а л ь н о о с л а б и т ь г е о п о л и т и ч е с к о г о п р о т и в н и к а , п о л ь з у я с ь п о л и т и ч е с к о й б л и з о р у к о с т ь ю т о г д а ш н е г о с о в е т с к о г о р у к о в о д с т в а " , - д о б а в и л о н .

В этом контексте Рябков отметил провал попыток нанести Москве "стратегическое поражение" в гибридной войне до "последнего украинца".