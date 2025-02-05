Путин высказался о ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном, передает пресс-служба Кремля.

« П р о ш л о р о в н о д в а м е с я ц а п о с л е т о г о , к а к м ы с в а м и в с т р е ч а л и с ь , и я п о р у ч и л в а м о р г а н и з о в а т ь р а б о т у в К у р с к о й о б л а с т и . С и т у а ц и я т а м о ч е н ь с л о ж н а я » , — з а я в и л президент.

Также российский лидер попросил врио губернатора Курской области находиться в контакте с жителями региона и обратить внимание на решение острых проблем.

Среди прочего в ходе встречи Путин дал поручение Хинштейну совместно с правительством подготовить комплексную программу по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий. Хинштейн в свою очередь проинформировал главу государства о текущих мерах поддержки жителей приграничья. Кроме того, врио главы региона рассказал о выплатах компенсаций за утраченное имущество и возврат земельных участков.