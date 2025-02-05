Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны были заранее обдумать цену военной помощи Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома, который заявил о планах США компенсировать военную помощь Украине с помощью редкоземельных металлов. По мнению российского дипломата, такие планы стоило обдумать заранее.

« В о т п о э т о м у ц е н у б л ю д н у ж н о у т о ч н я т ь д о т о г о , к а к в ы и х с ъ е л и » , — з а я в и л а Захарова.

Ранее на эту же тему высказался зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев.