Захарова заявила, что США должны были заранее обдумать цену помощи Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны были заранее обдумать цену военной помощи Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала слова руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома, который заявил о планах США компенсировать военную помощь Украине с помощью редкоземельных металлов. По мнению российского дипломата, такие планы стоило обдумать заранее.
«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», — заявила Захарова.
Ранее на эту же тему высказался зампредседателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев.