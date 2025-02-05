Захарова высмеяла планы США получить компенсации от Киева за помощь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение США завладеть редкоземельными ресурсами Украины в качестве «компенсации» за длительную помощь Киеву.

«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», написала дипломат в своём Telegram-канале, комментируя высказывания спикера Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины.

Позже экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Трамп не успеет освоить месторождения Украины.

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