Захарова высмеяла планы США получить компенсации от Киева за помощь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение США завладеть редкоземельными ресурсами Украины в качестве «компенсации» за длительную помощь Киеву.
«Вот поэтому цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели», — написала дипломат в своём Telegram-канале, комментируя высказывания спикера Совета нацбезопасности Белого дома Брайана Хьюза.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины.
Позже экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Трамп не успеет освоить месторождения Украины.