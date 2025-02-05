Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение США завладеть редкоземельными ресурсами Украины в качестве «компенсации» за длительную помощь Киеву.

« В о т п о э т о м у ц е н у б л ю д н у ж н о у т о ч н я т ь д о т о г о , к а к в ы и х с ъ е л и » , — н а п и с а л а д и п л о м а т в с в о ё м T e l e g r a m - к а н а л е , к о м м е н т и р у я в ы с к а з ы в а н и я с п и к е р а С о в е т а н а ц б е з о п а с н о с т и Б е л о г о д о м а Б р а й а н а Х ь ю з а .

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины.

Позже экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Трамп не успеет освоить месторождения Украины.