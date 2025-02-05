Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
Президент Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну вместе с правительством проработать программу восстановления приграничья.
«Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», — сказал глава государства.
5 февраля президент встретился в Кремле с Александром Хинштейном.
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