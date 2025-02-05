Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья

Президент Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну вместе с правительством проработать программу восстановления приграничья.

«Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», — сказал глава государства.

5 февраля президент встретился в Кремле с Александром Хинштейном.

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