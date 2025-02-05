Стало известно, почему автор расследования о жене Макрона попросила убежища в РФ

Стало известно, почему автор расследования о жене Макрона попросила убежища в России
Журналистка Наташа Рэй, которая провела расследование в отношении супруги президента Франции Эммануэля Макрона, поступила логично, попросив убежища в нашей стране.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
По его словам, между Москвой и Парижем сейчас невозможны сделки по обмену гражданами, так что опальную журналистку не выдадут.
«Дело в том, что позиция Макрона после 2022 года и начала конфликта на Украине стала резко антироссийской, – подчеркнул историк. – Даже отношения между Россией и ФРГ более тёплые».
Так что между Москвой и Парижем не налажены контакты, и сделки не заключаются, поэтому, добавил Рубинский, журналистку вряд ли выдадут, если предоставят убежище.
«Но решение касательно убежища ещё не принято, это зависит от политической целесообразности. Каждый случай индивидуален, так что сложно делать прогнозы», – резюмировал историк.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», журналистка Наташа Рэй подаст прошение о политическом убежище в РФ на следующей неделе.
Она рассчитывает на помощь депутата Госдумы Петра Толстого, которого хорошо знают во Франции и который хорошо владеет французским языком.