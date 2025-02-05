Стало известно, почему автор расследования о жене Макрона попросила убежища в РФ

Журналистка Наташа Рэй, которая провела расследование в отношении супруги президента Франции Эммануэля Макрона, поступила логично, попросив убежища в нашей стране.

Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его словам, между Москвой и Парижем сейчас невозможны сделки по обмену гражданами, так что опальную журналистку не выдадут.

«Дело в том, что позиция Макрона после 2022 года и начала конфликта на Украине стала резко антироссийской, – подчеркнул историк. – Даже отношения между Россией и ФРГ более тёплые».

Так что между Москвой и Парижем не налажены контакты, и сделки не заключаются, поэтому, добавил Рубинский, журналистку вряд ли выдадут, если предоставят убежище.

« Н о р е ш е н и е к а с а т е л ь н о у б е ж и щ а е щ ё н е п р и н я т о , э т о з а в и с и т о т п о л и т и ч е с к о й ц е л е с о о б р а з н о с т и . К а ж д ы й с л у ч а й и н д и в и д у а л е н , т а к ч т о с л о ж н о д е л а т ь п р о г н о з ы » , – р е з ю м и р о в а л и с т о р и к .

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», журналистка Наташа Рэй подаст прошение о политическом убежище в РФ на следующей неделе.

Она рассчитывает на помощь депутата Госдумы Петра Толстого, которого хорошо знают во Франции и который хорошо владеет французским языком.