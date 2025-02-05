Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказывается признать преступления Владимира Зеленского, который ущемляет русскоязычное население на государственном уровне. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на критику Бербок в отношении планов президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа. Глава МИД ФРГ назвала такие действия неприемлемыми и противоречащими международному праву.