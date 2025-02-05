Захарова указала на неготовность Бербок признать преступления Зеленского
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказывается признать преступления Владимира Зеленского, который ущемляет русскоязычное население на государственном уровне. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на критику Бербок в отношении планов президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа. Глава МИД ФРГ назвала такие действия неприемлемыми и противоречащими международному праву.
"А когда то же самое Бербок скажет применительно к Зеленскому, которому принадлежит фраза "чемодан, вокзал, Россия?" и который объявил "новые страдания" русскоязычного населения государственной политикой?" - отметила Захарова.